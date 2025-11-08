https://news.day.az/officialchronicle/1794033.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне посетили Шехидляр хиябаны.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне посетили Шехидляр хиябаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память доблестных сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Глава государства возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели панораму Баку, готовящегося к военному параду, посвященному Победе в Отечественной войне.
