Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне посетили Шехидляр хиябаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память доблестных сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Глава государства возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели панораму Баку, готовящегося к военному параду, посвященному Победе в Отечественной войне.