Президент Ильхам Алиев: Сегодня Карабах и Восточный Зангезур возрождаются Сегодня Карабах и Восточный Зангезур возрождаются. Сегодня реализуется Программа "Великое возвращение". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на Военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
"Строятся школы, больницы, промышленные предприятия, электростанции, водохранилища, дома. На освобожденных землях уже живут, работают и учатся свыше 60 тысяч человек", - отметил глава государства, еще раз поздравив наш народ с этими историческими достижениями.
