PASHA Holding предоставил праздничные подарки детям шехидов по случаю Дня Победы

В рамках проекта "Vətən əmanətlərin keşiyindədir" компанией PASHA Holding совместно с сетью супермаркетов Bravo были доставлены праздничные подарки семьям шехидов по случаю Дня Победы.

С 2023 года PASHA Holding реализует социальную программу поддержки детей в возрасте до 18 лет наших героев, погибших в 44-дневной Отечественной войне. В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год, Новруз, Гурбан и Рамазан, а также Дня Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.



Подарки, по случаю Дня Победы, которые включают в себя разнообразные продукты питания, были доставлены сетью супермаркетов Bravo при поддержке волонтёров Общественного объединения "Regional İnkişaf".

Отметим, что с 2024 года в действующую программу были также включены дети шехидов, погибших в ходе антитеррористических операций. В настоящее время проект охватывает в общей сложности более 2000 детей, более 1000 семей шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне, после ее окончания, а также в ходе антитеррористических мероприятий.

Напомним, что данная программа, организованная PASHA Holding и ее дочерними компаниями, также охватывает сферу образования и здравоохранения.