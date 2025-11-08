https://news.day.az/politics/1794138.html Завершился визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан - ФОТО 8 ноября завершился визит Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа провожали первый заместитель Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
