У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано у берегов Японии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 127 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.

Информации о пострадавших или разрушениях на территории Японии на данный момент не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.