https://news.day.az/world/1794174.html У берегов Японии произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано у берегов Японии. Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 127 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано у берегов Японии.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 127 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.
Информации о пострадавших или разрушениях на территории Японии на данный момент не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре