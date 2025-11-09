В США установлен новый рекорд по количеству снега за 24 часа

В крупнейшем городе американского штата Аляска Анкоридже установлен новый рекорд по количеству снега за 24 часа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Новый рекорд - около 17 см снега, что на 1,5 см больше чем было максимально зарегистрировано ранее - в 2011 году.

Благодаря влиянию тёплого Аляскинского течения - ветви Северо-Тихоокеанского течения климат Анкориджа значительно мягче, чем в нашем Магадане, расположенном несколько южнее (59°34' с. ш.), а летние температуры здесь выше, чем в Петропавловске-Камчатском, который лежит значительно дальше к югу (53° с. ш.).