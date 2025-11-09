https://news.day.az/world/1794190.html В США установлен новый рекорд по количеству снега за 24 часа - ВИДЕО В крупнейшем городе американского штата Аляска Анкоридже установлен новый рекорд по количеству снега за 24 часа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Новый рекорд - около 17 см снега, что на 1,5 см больше чем было максимально зарегистрировано ранее - в 2011 году.
В США установлен новый рекорд по количеству снега за 24 часа - ВИДЕО
В крупнейшем городе американского штата Аляска Анкоридже установлен новый рекорд по количеству снега за 24 часа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Новый рекорд - около 17 см снега, что на 1,5 см больше чем было максимально зарегистрировано ранее - в 2011 году.
Благодаря влиянию тёплого Аляскинского течения - ветви Северо-Тихоокеанского течения климат Анкориджа значительно мягче, чем в нашем Магадане, расположенном несколько южнее (59°34' с. ш.), а летние температуры здесь выше, чем в Петропавловске-Камчатском, который лежит значительно дальше к югу (53° с. ш.).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре