Посол Словакии поздравил народ Азербайджана с Днем Победы - ВИДЕО Посол Словацкой Республики в Азербайджане Эльчин Гасымов народ Азербайджана с восстановлением территориальной целостности и суверенитета. Как сообщает Day.Az, об этом Э.Гасымов написал на своих страницах в соцсетях. "Поздравляю народ Азербайджана с восстановлением территориальной целостности и суверенитета. Желаю мира и процветания.
"Поздравляю народ Азербайджана с восстановлением территориальной целостности и суверенитета. Желаю мира и процветания. Благодарен за приглашение на военный парад", - говорится в публикации.
