Посол Словакии поздравил народ Азербайджана с Днем Победы

Посол Словацкой Республики в Азербайджане Эльчин Гасымов народ Азербайджана с восстановлением территориальной целостности и суверенитета.

Как сообщает Day.Az, об этом Э.Гасымов написал на своих страницах в соцсетях.

"Поздравляю народ Азербайджана с восстановлением территориальной целостности и суверенитета. Желаю мира и процветания. Благодарен за приглашение на военный парад", - говорится в публикации.