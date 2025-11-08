Трамп хочет больше путешествовать по США в 2026 году

Президент США Дональд Трамп собирается больше путешествовать по стране в рамках кампании перед промежуточными выборами в конгресс в 2026 году.

Как передает Day.Az, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Он [президент США Дональд Трамп] отчаянно хочет избежать повторения промежуточных выборов своего первого срока, когда демократы заполучили контроль над палатой представителей, законодательная повестка Трампа застопорилась, и ему дважды [пытались] объявить импичмент", - говорится в публикации.