В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком

В Приморском национальном парке Баку состоялся праздничный концерт, приуроченный к Дню Победы, после которого небо столицы озарилось ярким фейерверком, радовавшим жителей и создававшим торжественную атмосферу по всему городу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня, 8 ноября, в Азербайджане отмечают День Победы.

Согласно распоряжению "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике", подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, ежегодно 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.