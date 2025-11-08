https://news.day.az/society/1794163.html В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком - ФОТО - ВИДЕО В Приморском национальном парке Баку состоялся праздничный концерт, приуроченный к Дню Победы, после которого небо столицы озарилось ярким фейерверком, радовавшим жителей и создававшим торжественную атмосферу по всему городу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Сегодня, 8 ноября, в Азербайджане отмечают День Победы.
В Баку отметили День Победы грандиозным фейерверком - ФОТО - ВИДЕО
В Приморском национальном парке Баку состоялся праздничный концерт, приуроченный к Дню Победы, после которого небо столицы озарилось ярким фейерверком, радовавшим жителей и создававшим торжественную атмосферу по всему городу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сегодня, 8 ноября, в Азербайджане отмечают День Победы.
Согласно распоряжению "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике", подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, ежегодно 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.
