Турецкие футбольные гранды поздравили Азербайджан с Днем Победы - ФОТО
Ведущие футбольные клубы Турции - "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ" - опубликовали поздравительные сообщения по случаю 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана.
Как передает Day.Az, все три клуба Турции выразили свои искренние поздравления братскому Азербайджану.
В своих публикациях в социальных сетях они подчеркнули особые отношения между двумя странами, назвав Азербайджан дружественной и братской страной.
