Турецкие футбольные гранды поздравили Азербайджан с Днем Победы

Ведущие футбольные клубы Турции - "Галатасарай", "Фенербахче" и "Бешикташ" - опубликовали поздравительные сообщения по случаю 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана.

Как передает Day.Az, все три клуба Турции выразили свои искренние поздравления братскому Азербайджану.

В своих публикациях в социальных сетях они подчеркнули особые отношения между двумя странами, назвав Азербайджан дружественной и братской страной.