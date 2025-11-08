Xiaomi выпустила легкий и тонкий пауэрбанк для iPhone

Xiaomi выпустила легкий и тонкий внешний аккумулятор Super Slim Magnetic Power Bank 5000 на международном рынке. Устройство получило магнитный держатель, поддержку беспроводной зарядки и проводного питания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство выделяется габаритами 10,2х7х0,9 см при весе 122 г. Пауэрбанк поддерживает одновременную зарядку одного или двух устройств. Магнитная площадка на лицевой панели обеспечивает беспроводную мощность до 15 Вт. За надежность крепления отвечают 17 неодимовых магнитов - Xiaomi заявляет, что сила фиксации в пять раз превышает вес iPhone 16. Порт USB-C на нижнем торце выдает до 22 Вт при проводном подключении.

Внутри установлен литий-кобальт-оксидный аккумулятор емкостью 5000 мАч. Заявлено сохранение до 80% исходной емкости после 300 циклов зарядки. За безопасность отвечают два температурных датчика NTC, контролирующие нагрев и предотвращающие перегрузки. Уровень заряда отображается с помощью светодиодных индикаторов рядом с разъемом USB-C.

Стоимость Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank составила €22. Пока доступна только черная версия, хотя в рекламных материалах также фигурируют синий, золотой и фиолетовый варианты.