Zəfərin beşinci ildönümü paradında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin “Qartal” xüsusi təyinatlıları da iştirak edib

Vətən müharibəsində qazanılmış Zəfərin beşinci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi paradda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin "Qartal" xüsusi təyinatlılarından ibarət heyət də iştirak edib.

Day.Az-in məlumatına görə, "Qartal" xüsusi təyinatlılarının parad heyətinə "Qarabağ" ordenli general-mayor Cabir Cəfərov rəhbərlik edib.