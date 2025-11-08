https://news.day.az/azerinews/1794151.html Zəfərin beşinci ildönümü paradında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin “Qartal” xüsusi təyinatlıları da iştirak edib - VİDEO Vətən müharibəsində qazanılmış Zəfərin beşinci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi paradda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin "Qartal" xüsusi təyinatlılarından ibarət heyət də iştirak edib. Day.Az-in məlumatına görə, "Qartal" xüsusi təyinatlılarının parad heyətinə "Qarabağ" ordenli general-mayor Cabir Cəfərov rəhbərlik edib.
