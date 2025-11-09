https://news.day.az/officialchronicle/1794168.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры военного парада, посвященного Победе в Отечественной войне - ВИДЕО На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры военного парада, посвященного пятой годовщине Победы в Отечественной войне. Day.Az представляет публикацию:
