"ПСЖ" нацелился на звезду "Галатасарая"

"ПСЖ" изучает возможности по усилению своего состава.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Fichajes, гранд французской Лиги 1 готов заплатить 150 миллионов евро за нападающего Виктора Осимхена из "Галатасарая".

Отмечается, что 26-летний Осимхен интересен и "Барселоне", но "ПСЖ" может обойти каталонцев в борьбе за нигерийца.

В трех матчах текущего сезона Лиги чемпионов Виктор Осимхен забил шесть голов. Именно нигерийский форвард "Галатасарая" возглавляет гонку бомбардиров в главном клубном турнире УЕФА.

Действующий контракт связывает Осимхена с "Галатасараем" до середины 2029 года.