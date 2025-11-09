https://news.day.az/sport/1794180.html "ПСЖ" нацелился на звезду "Галатасарая" "ПСЖ" изучает возможности по усилению своего состава. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Fichajes, гранд французской Лиги 1 готов заплатить 150 миллионов евро за нападающего Виктора Осимхена из "Галатасарая". Отмечается, что 26-летний Осимхен интересен и "Барселоне", но "ПСЖ" может обойти каталонцев в борьбе за нигерийца.
"ПСЖ" нацелился на звезду "Галатасарая"
"ПСЖ" изучает возможности по усилению своего состава.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Fichajes, гранд французской Лиги 1 готов заплатить 150 миллионов евро за нападающего Виктора Осимхена из "Галатасарая".
Отмечается, что 26-летний Осимхен интересен и "Барселоне", но "ПСЖ" может обойти каталонцев в борьбе за нигерийца.
В трех матчах текущего сезона Лиги чемпионов Виктор Осимхен забил шесть голов. Именно нигерийский форвард "Галатасарая" возглавляет гонку бомбардиров в главном клубном турнире УЕФА.
Действующий контракт связывает Осимхена с "Галатасараем" до середины 2029 года.
