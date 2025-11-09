На Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка происходит на Солнце, она направлена прямо на Землю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце-Земля", - сообщили ученые.

По словам специалистов, окончательный балл достиг класса X1.79 (высший уровень - прим. ред.).