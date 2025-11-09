https://news.day.az/unusual/1794224.html На Солнце произошла мощная вспышка Мощная вспышка происходит на Солнце, она направлена прямо на Землю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце-Земля", - сообщили ученые.
По словам специалистов, окончательный балл достиг класса X1.79 (высший уровень - прим. ред.).
