Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 9 Ноября - Дня государственного флага.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства в соцсети X.
"Сердечно поздравляю наш народ с Днём Государственного флага Азербайджанской Республики. Сегодня наш славный трёхцветный флаг, олицетворяющий нашу независимость и суверенитет, развевается на всех суверенных территориях Азербайджана. Я с почтением чту светлую память всех наших шехидов, отдавших свои жизни за наш флаг, который является источником нашей национальной гордости", - говорится в публикации.
