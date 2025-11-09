Власти Филиппин провели массовую эвакуацию из-за супертайфуна

На Филиппинах эвакуировали более 100 тыс. жителей в восточных и северных регионах из-за тайфуна "Фунг-Вонг", который увеличился до супертайфуна в воскресенье, 9 ноября. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Власти приняли решение провести эвакуацию населения до ожидаемого прихода тайфуна во второй половине дня.

"Сигналы штормовой тревоги были объявлены на большей части Филиппин, при этом сигнал №5, самый высокий уровень предупреждения, был объявлен на юго-востоке Лусона, включая Катандуанес и прибрежные районы Камаринес-Норте и Камаринес-Сур", - говорится в сообщении.

По информации журналистов, в Манильском мегаполисе и прилегающих районах объявлен сигнал №3. Ожидается, что порывы ветра достигнут скорости порядка 185 километров в час и обрушатся на провинцию Аврора на острове Лусон.

На данный момент в районах Восточных Висайских островов наблюдаются перебои с электроснабжением.