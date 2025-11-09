https://news.day.az/world/1794175.html США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H Стратегические бомбардировщики США B-52H Stratotanker прибыли на испанскую базу Морон для совместных учений с Финляндией, Литвой, Швецией и другими партнерами страны. Как передает Day.Az, об этом сообщает Командование ВВС США в Европе. Как там уточнили, речь идет о трех американских бомбардировщиках B-52H.
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H
Стратегические бомбардировщики США B-52H Stratotanker прибыли на испанскую базу Морон для совместных учений с Финляндией, Литвой, Швецией и другими партнерами страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Командование ВВС США в Европе.
Как там уточнили, речь идет о трех американских бомбардировщиках B-52H. Они прибыли с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана. Во время учений экипажи B-52H потренируются быстро реагировать на угрозы в сложном воздушном пространстве и поддержат "сдерживающий потенциал" вдоль восточного фланга НАТО и на Крайнем Севере.
