США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H

Стратегические бомбардировщики США B-52H Stratotanker прибыли на испанскую базу Морон для совместных учений с Финляндией, Литвой, Швецией и другими партнерами страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Командование ВВС США в Европе.

Как там уточнили, речь идет о трех американских бомбардировщиках B-52H. Они прибыли с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана. Во время учений экипажи B-52H потренируются быстро реагировать на угрозы в сложном воздушном пространстве и поддержат "сдерживающий потенциал" вдоль восточного фланга НАТО и на Крайнем Севере.