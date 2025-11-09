https://news.day.az/world/1794178.html В США оценили вероятность прекращения шатдауна Предпосылок для прекращения шатдауна в Соединенных Штатах пока нет. Сенат вряд ли проголосует за возобновление работы правительства. Как передает Day.Az, об этом информирует американский телеканал CBS. Как отмечается, республиканцы и демократы далеки от достижения соглашения. Сейчас они собрались на субботнее заседание по этой теме.
