В США оценили вероятность прекращения шатдауна

Предпосылок для прекращения шатдауна в Соединенных Штатах пока нет. Сенат вряд ли проголосует за возобновление работы правительства.

Как передает Day.Az, об этом информирует американский телеканал CBS.

Как отмечается, республиканцы и демократы далеки от достижения соглашения. Сейчас они собрались на субботнее заседание по этой теме.

Шатдаун в Штатах, как уточняется в статье, длится уже 39 дней. На его фоне, в частности, затруднена работа аэропортов страны.