Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 9 Ноября - Дня Государственного флага

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих официальных аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 9 Ноября -Дня Государственного флага.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "9 ноября - День Государственного флага".