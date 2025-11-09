https://news.day.az/officialchronicle/1794184.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 9 Ноября - Дня Государственного флага - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих официальных аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 9 Ноября -Дня Государственного флага. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "9 ноября - День Государственного флага".
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 9 Ноября - Дня Государственного флага - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих официальных аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю 9 Ноября -Дня Государственного флага.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "9 ноября - День Государственного флага".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре