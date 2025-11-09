В шведском издании опубликована статья о победе Азербайджана и новом геополитическом порядке на Южном Кавказе

На шведской аналитической платформе Agenda Nexus опубликована статья "Победа, изменившая Кавказ", посвященная Дню Победы Азербайджана и его роли в формировании новых реалий на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, автор отмечает, что победа Азербайджана во Второй Карабахской войне положила конец тридцатилетней оккупации и открыла путь к эпохе мира, энергетического сотрудничества и региональной интеграции. В материале подчеркивается, что Азербайджан сумел объединить военное превосходство с дипломатической гибкостью, обеспечив восстановление своей территориальной целостности и укрепление стабильности в регионе.

Особое внимание уделено проекту Зангезурского коридора, который, по мнению автора, может стать ключевым элементом новой архитектуры Южного Кавказа. Коридор соединит основную территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, Турцией и Европой, превратившись в стратегическую транспортно-энергетическую артерию между Каспийским и Средиземным морями.

В статье также отмечается, что реализация проекта принесет выгоду не только Азербайджану, но и Армении, если та выберет путь сотрудничества. Участие в региональных инициативах может способствовать экономическому возрождению страны и снижению ее изоляции.

Автор отмечает, что между Баку и Иреваном продолжаются переговоры о заключении мирного соглашения и нормализации отношений.

В заключение статьи подчеркивается, что победа Азербайджана стала не только военным успехом, но и началом новой эпохи - эпохи сотрудничества, развития и надежды. Южный Кавказ, по мнению автора, может превратиться в пример того, как бывшие противники становятся партнерами, а война уступает место миру и созиданию.