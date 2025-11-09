https://news.day.az/world/1794179.html Автобус с туристами опрокинулся в Таиланде Автобус с туристами опрокинулся в Таиланде, пострадали 38 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Shot. Отмечается, что среди пострадавших могут быть россияне. ДТП произошло в провинции Лампанг на севере страны, на спуске с перевала Кхун Тан.
Отмечается, что среди пострадавших могут быть россияне. ДТП произошло в провинции Лампанг на севере страны, на спуске с перевала Кхун Тан. Водитель автобуса потерял управление на скользкой дороге, завалился на бок и перекрыл все полосы движения.
У большинства пассажиров диагностировали легкие ушибы, однако несколько человек оказались заблокированы внутри и получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в критическом состоянии.
