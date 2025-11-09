США впервые за 17 лет направят посла в Боливию

После встречи с новым президентом Боливии Родриго Паса заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что страны впервые с 2008 года восстановят дипотношения на уровне послов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство ABI.

Ландау посетовал на то, что отсутствие послов на протяжении многих лет затрудняло общение между государствами. Паса же увидел в возобновлении отношений на этом уровне "еще один шаг к открытию Боливии миру и привлечению мира в Боливию".

Страны не имели послов 17 лет. 12 сентября 2008 года правительство Боливии объявило американского посла Филипп Голдберга персоной нон грата за предполагаемое вмешательство во внутренние дела страны. Он якобы встречался с оппозиционными политическими деятелями на фоне протестов в Боливии. В ответ правительство США поступило так же с послом латиноамериканской страны Густаво Гусманом.