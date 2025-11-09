В Китае запустили разработку таблеток для продления жизни до 150 лет

Лаборатория Lonvi Biosciences, которая находится в Китае, занимается технологиями достижения долголетия. Она разработала антивозрастные таблетки, в основе которых лежит соединение, содержащееся в экстракте виноградных косточек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New York Times (NYT).

Все началось с исследований ученых из Шанхая, сделавших открытие, что процианидин C1 (PCC1) из виноградных косточек на 64,2 процента продлевает жизнь мышей с момента начала лечения.

"Дожить до 150 лет определенно реально. Через несколько лет это станет реальностью", - заявил технический директор лаборатории Лю Цинхуа. В компании делают прогнозы, что таблетки в сочетании со здоровым образом жизни и хорошим медицинским обслуживанием позволят людям дожить до 100 лет и до 120 лет.