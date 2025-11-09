https://news.day.az/sport/1794285.html Судаба Агаева завоевала "золото" Исламиады Продолжаются соревнования по дзюдо на VI Играх исламской солидарности. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Судаба Агаева (70 кг) в схватке за золотую медаль встретилась с представительницей Узбекистана Хуршидой Раззокбердиевой. Одержав победу, наша спортсменка стала обладательницей "золота".
Судаба Агаева завоевала "золото" Исламиады
Продолжаются соревнования по дзюдо на VI Играх исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Судаба Агаева (70 кг) в схватке за золотую медаль встретилась с представительницей Узбекистана Хуршидой Раззокбердиевой.
Одержав победу, наша спортсменка стала обладательницей "золота".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре