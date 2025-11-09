https://news.day.az/sport/1794285.html

Судаба Агаева завоевала "золото" Исламиады

Продолжаются соревнования по дзюдо на VI Играх исламской солидарности. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Судаба Агаева (70 кг) в схватке за золотую медаль встретилась с представительницей Узбекистана Хуршидой Раззокбердиевой. Одержав победу, наша спортсменка стала обладательницей "золота".