Сплоченность и вера в Победу способны творить чудеса

"Шуша - это особенное место, я бы сказал - место силы для каждого азербайджанца. И не только азербайджанца, но и всех, кто был свидетелем тех тяжелых процессов, что пережил Азербайджан в начале 90-х годов прошлого века. Старшее поколение помнит 8 мая 1992 года, когда город был оккупирован. Я думаю, что все эти тридцать лет в сердце каждого азербайджанца жила боль. Поэтому освобождение Шуши имело с психологической точки зрения огромное значение для азербайджанского народа. Шуша - это колыбель азербайджанской культуры, средоточие всего самого прекрасного. Это символ, без которого я не представляю Азербайджан".

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный литовский военный журналист, участник Первой карабахской войны Ричардас Лапайтис.

Что меня всегда удивляло, когда я приезжал в годы армянской оккупации в Азербайджан, бывал в лагерях беженцев и встречался с людьми, - это то, что от ребенка до старика все говорили одно: мы вернемся, мы освободим свои земли. И этот день настал.

В сентябре 2020 года Азербайджан окончательно убедился, что единственной возможностью восстановления справедливости и обеспечения своей территориальной целостности является силовой путь.

Я не раз встречался с ветеранами войны и слушал их рассказы. Поэтому знаю, что операция по освобождению Шуши началась намного раньше 8 ноября - 25 октября, когда азербайджанский героический спецназ пешком по лесам и горам направился на освобождение города. Без огневой поддержки, имея при себе лишь легкое стрелковое оружие. 4 ноября, когда вокруг Шуши из-за горящих лесов, подожженных армянами, образовалась дымная завеса, и оккупанты не могли атаковать наступающий азербайджанский спецназ дронами, что позволило освободителям подойти к скалам и начать восхождение. Армяне были захвачены врасплох, потому что азербайджанский спецназ появился оттуда, откуда его никак не ожидали.

Это просто невообразимо. Шушинская операция действительно была уникальной и должна изучаться.

Мне очень запомнились те дни. Я переживал вместе с азербайджанским народом те же эмоции. Помню, в начале ноября дочь Национального героя Азербайджана Гюльтекин Аскеровой, героически погибшей в боях у села Нахчываник, сделала запись в соцсетях. Амина ханум написала, что молится о том, чтобы азербайджанские солдаты до первого снега и первых холодов освободили Шушу, потому что потом это будет сложнее сделать. Эти ее слова очень тронули меня. Я думаю, каждый житель Азербайджана переживал те же чувства и жил ожиданием новостей из Шуши. Это единство, это сплочение народа, армии и Президента было настолько сильным, настолько вдохновляющим, что, мне кажется, ощущалось даже в воздухе. Я тоже здесь, в Литве, был настроен на эту волну и чувствовал то же, что и граждане Азербайджана.

Сплоченность и вера способны делать чудеса. И 8 ноября оно свершилось - Президент Ильхам Алиев сообщил своему народу, что Шуша освобождена. Освобождение этого города означало конец армянской оккупации.

Армяне должны быть благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за то, что остановил продвижение Азербайджанской армии после освобождения Шуши. Иначе армянская сторона понесла бы в разы большие потери.

Низкий поклон всем, кто освобождал Шушу, всем, кто так или иначе имел отношение к этой операции. Склоняю голову перед памятью шехидов, отдавших жизни за свободу родной земли.

Победа Азербайджана имела огромное значение. Во-первых, была восстановлена территориальная целостность страны. Во-вторых, был положен конец деятельности незаконных вооруженных формирований Армении. В-третьих, было положено начало разблокированию коммуникаций. Все, что происходило за эти пять лет, лишний раз доказало, что эта война, как не страшно это звучит, была нужна региону. Она была нужна даже Армении. Азербайджан избавил эту страну от статуса оккупант, благодаря чему изменилось ее место на мировой арене. Сегодня армяне уже начинают чувствовать, в каком безвыходном положении находились почти тридцать лет, насколько бессмысленным было все, что они делали и чем жили.

Победа подняла статус Азербайджана, его имидж в разы повысился. Сегодня на Азербайджан в мире смотрят уже другими глазами, изучают его военный опыт и берут с него пример, как бороться с сепаратизмом и оккупацией.

Спасибо Президенту Ильхаму Алиеву за то, что он принял в 2020 году правильное решение и положил конец оккупации и безнаказанности оккупантов.

Лейла Таривердиева