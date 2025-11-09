https://news.day.az/sport/1794266.html "Нефтчи" выйдет на матч с "Карабахом" в специальной форме Игроки "Нефтчи" проведут матч против "Карабаха" в особой форме, посвященной пятилетия Победы и памяти шехидов, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. Главная особенность формы - уникальный дизайн номеров на спине. Шрифт выполнен из названий освобожденных городов Азербайджана, а его цветовая гамма отражает цвета государственного флага.
"Нефтчи" выйдет на матч с "Карабахом" в специальной форме
Игроки "Нефтчи" проведут матч против "Карабаха" в особой форме, посвященной пятилетия Победы и памяти шехидов, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Главная особенность формы - уникальный дизайн номеров на спине. Шрифт выполнен из названий освобожденных городов Азербайджана, а его цветовая гамма отражает цвета государственного флага.
В клубе подчеркнули, что эта инициатива призвана напомнить о значении Дня Победы и почтить память шехидов, отдавших жизнь за освобождение земель.
Матч "Карабах" - "Нефтчи" станет центральным событием 11-го тура Мисли Премьер-лиги.
