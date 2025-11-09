https://news.day.az/sport/1794254.html Двое азербайджанских дзюдоистов вышли в финал VI Исламских игр солидарности - ФОТО Двое азербайджанских дзюдоистов вышли в финал VI Исламских игр солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Как передает Day.Az, путевку в финал завоевали Зелим Коцоев (100 килограммов) и Судаба Агаева (70 килограммов).
Двое азербайджанских дзюдоистов вышли в финал VI Исламских игр солидарности - ФОТО
Двое азербайджанских дзюдоистов вышли в финал VI Исламских игр солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как передает Day.Az, путевку в финал завоевали Зелим Коцоев (100 килограммов) и Судаба Агаева (70 килограммов).
За бронзовую медаль поборются Айтадж Гардашханлы (70 килограммов), Гюнель Гасанлы (78 килограммов), Эльджан Гаджиев (90 килограммов) и Ушанги Кокаури (+100 килограммов).
Отметим, что вчера азербайджанские дзюдоисты завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре