В США планируют купить склады для размещения нелегальных мигрантов

Офис американского лидера Дональда Трампа планирует приобрести крупные склады для временного размещения в Соединенных Штатах нелегальных мигрантов перед их депортацией. Об этом информирует 8 ноября канал NBC со ссылкой на источники в Министерстве внутренней безопасности и администрацию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Администрация Трампа изучает возможность покупки складов, которые были спроектированы для таких клиентов, как Amazon, и переоборудования их в центры содержания под стражей иммигрантов перед их депортацией", - говорится в сообщении.

По данным источников СМИ, власти Соединенных Штатов рассматривают склады, которые находятся на юге страны, около аэропортов, из которых вылетает большинство депортированных.

Но на текущий момент обсуждение возможной сделки находится на начальной стадии. Сумма возможного контракта на данный момент неизвестна.