Азербайджанская дзюдоистка вышла в полуфинал Исламиады

На VI Играх исламской солидарности продолжаются соревнования по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весовой категории до 70 кг представительница Азербайджана Айтадж Гардашханлы успешно вышла в полуфинал.

В четвертьфинале азербайджанская спортсменка одолела иранскую дзюдоистку Марьям Барбати и продолжила борьбу за медали.

Отметим, что сегодня другие азербайджанские дзюдоисты - Гюнель Гасанлы (78 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) - уступили своим соперникам в 1/4 финала.