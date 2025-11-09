https://news.day.az/sport/1794245.html Азербайджанская дзюдоистка вышла в полуфинал Исламиады На VI Играх исламской солидарности продолжаются соревнования по дзюдо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весовой категории до 70 кг представительница Азербайджана Айтадж Гардашханлы успешно вышла в полуфинал. В четвертьфинале азербайджанская спортсменка одолела иранскую дзюдоистку Марьям Барбати и продолжила борьбу за медали.
Азербайджанская дзюдоистка вышла в полуфинал Исламиады
На VI Играх исламской солидарности продолжаются соревнования по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весовой категории до 70 кг представительница Азербайджана Айтадж Гардашханлы успешно вышла в полуфинал.
В четвертьфинале азербайджанская спортсменка одолела иранскую дзюдоистку Марьям Барбати и продолжила борьбу за медали.
Отметим, что сегодня другие азербайджанские дзюдоисты - Гюнель Гасанлы (78 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) - уступили своим соперникам в 1/4 финала.
