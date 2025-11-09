Презентован ковер "Джанги" в честь Дня Победы Азербайджана

В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась торжественная презентация ковра "Джанги", посвященного 5-й годовщине Победы в Отечественной войне, сообщает Day.Az.

На мероприятии актёры "Театра O2" представили специально подготовленный спектакль, посвящённый презентации ковра. Автор сценария и режиссёр спектакля - Константин Солдатов, хореограф - Нигяр Ибрагимбейли.

Выступившие директор ковра Амина Меликова, искусствовед и теоретик визуального искусства Эльчин Шамилли и автор произведения, художник CHINGIZ рассказали об идейном содержании ковра, процессе его создания и о важности современного подхода к ковровому искусству, Было отмечено, что это произведение является символом исторической Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, а также национального духа и единства. Выступающие сердечно поздравили азербайджанский народ с Днём Победы и с глубоким уважением почтили память павших воинов.

Героический дух, боевая решимость, гордость, чаяния и переживания нашего народа отражены в данном произведении через современное изобразительное искусство. Изображенные по всему бордюру ковра силуэты танцующих раненых воинов символизируют единство, решимость и память. Произведение гармонично объединяет ковровую традицию, символические коды национального танца и трагический опыт войны. Будучи живым выражением исторической памяти народа, ковер демонстрирует последовательность нашего культурного наследия.

Технический эскиз выполнен художницей по ковру Афаг Абдуллаевой. Ковер был соткан за восемь месяцев Реной Сулеймановой, Улдуз Наджафовой и Шекермо Алескеровой ­- ткачиками Отдела традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра.

Мероприятие было организовано Азербайджанским национальным музеем ковра при поддержке Министерства культуры Азербайджана.