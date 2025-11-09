Во Франции потребовали усилить безопасность в преддверии годовщины терактов в Париже

Глава МВД Франции Лоран Нуньес направил письмо различным органам власти, в котором потребовал усилить меры безопасности в преддверии памятных мероприятий в связи с годовщиной дня терактов в Париже 13 ноября. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на документ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам министра, причиной усиления мер безопасности стал высокий уровень террористической угрозы, сохраняющийся во Франции. Глава МВД призвал уделить особое внимание защите концертных залов и мест проведения массовых мероприятий.

"Вы будете уделять особое внимание любым попыткам иностранного вмешательства, которые могли бы попытаться воспользоваться организацией этих памятных мероприятий", - говорится в письме министра.

13 ноября 2015 года в Париже и коммуне Сен-Дени три группы террористов совершили скоординированную серию нападений. Так, у стадиона Stade de France произошел взрыв, в концертном зале "Батаклан" были захвачены заложники, а также атакованы кафе и рестораны. Ранения получили более 350 человек, еще 130 получили травмы, несовместимые с жизнью.