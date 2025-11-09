https://news.day.az/politics/1794259.html Минобороны Турции опубликовало кадры, снятые во время военного парада в Баку - ВИДЕО Министерство национальной обороны Турции опубликовало видеозапись военного парада, посвященного пятой годовщине Победы во Второй Карабахской войне. Как передает Day.Az, видеозапись опубликована в аккаунте ведомства в соцсети X. Видеозапись была сделана с борта истребителей F-16 Военно-воздушных сил Турции, участвовавших в военном параде.
