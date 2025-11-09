Европейскую страну захлестнула волна преступлений с использованием ручных гранат

Швеция столкнулась с беспрецедентным ростом преступлений, связанных с использованием ручных гранат. Полиция и таможенные органы сообщают, что количество взрывов и изъятий боеприпасов достигло рекордного уровня, а масштаб контрабанды из Балкан остается вне их контроля.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание Dagens Nyheter, гранаты югославского производства 1980-1990-х годов массово попадают в Швецию через Эресуннский мост и паромные линии. В преступных чатах их называют "яблоками" и "грушами". Несмотря на регулярные проверки, таможня за этот год не обнаружила ни одной гранаты, а за последние семь лет изъяла всего 18, передает Day.Az.

В Таможенной службе признают, что контрабандисты используют маршруты, которые сложно отследить. По данным ведомства, большинство взрывных устройств поступает с Балкан и распределяется между шведскими преступными группировками.

Руководитель Национального бомбоцентра полиции Малин Нюгрен отмечает, что ручные гранаты превратились в самостоятельный товар на черном рынке, где цена одной может достигать 10 000 крон (около 1 тыс. долларов), а поставки растут по мере увеличения спроса.

В 2025 году в стране зарегистрировано уже более 160 взрывов - больше, чем за весь предыдущий рекордный 2019-й. Все чаще гранаты используются не только для запугивания, но и с целью убийства. Молодые исполнители бросают взрывчатку прямо в жилые дома, создавая угрозу для мирных жителей.

Несмотря на многочисленные аресты, включая несколько граждан балканских стран, расследования показывают, что контрабанда гранат - часть сложной международной системы. Власти признают, что для борьбы с этим явлением необходимы дополнительные ресурсы, международное сотрудничество и усиление контроля на границе.