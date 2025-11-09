Азербайджанский боксер вышел в финал Игр исламской солидарности

Азербайджанский боксер Саиджамшид Джафаров (80 кг) выступил в полуфинале VI Игр исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как передает Day.Az, его соперником стал иорданский спортсмен Хусейн Лашхаиш. Победив со счетом 5:0, наш боксер вышел в финал.

Отметим, что сегодня в полуфинале также будут состязаться Айнур Микаилова (57 кг), Фатима Мехдиева (65 кг), Мухаммедали Гасымзаде (60 кг) и Сархан Алиев (70 кг).