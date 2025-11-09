Yaponiyada 6,7 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

Yaponiyanın şimal-şərqində 6,7 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ölkənin Milli Meteorologiya İdarəsi xəbər verib.

 

Məlumata əsasənb, zəlzələnin ocağı İvate prefekturasının şərqində, 10 km dərinlikdə yerləşib. Zəlzələdən sonrakı ilk dəqiqələrdə Yaponiyanın şimal-şərq sahillərində sunami xəbərdarlığı verilsə də, sonradan xəbərdarlıq ləğv edilib.

Zəlzələdən sonra ölkənin atom elektrik stansiyalarında hər hansı bir fövqəladə vəziyyət barədə məlumat verilməyib.