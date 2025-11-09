https://news.day.az/azerinews/1794247.html Yaponiyada 6,7 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb Yaponiyanın şimal-şərqində 6,7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə ölkənin Milli Meteorologiya İdarəsi xəbər verib. Məlumata əsasənb, zəlzələnin ocağı İvate prefekturasının şərqində, 10 km dərinlikdə yerləşib.
Məlumata əsasənb, zəlzələnin ocağı İvate prefekturasının şərqində, 10 km dərinlikdə yerləşib. Zəlzələdən sonrakı ilk dəqiqələrdə Yaponiyanın şimal-şərq sahillərində sunami xəbərdarlığı verilsə də, sonradan xəbərdarlıq ləğv edilib.
Zəlzələdən sonra ölkənin atom elektrik stansiyalarında hər hansı bir fövqəladə vəziyyət barədə məlumat verilməyib.
