Где и когда смотреть футбольные матчи 9 ноября?
Сегодня в различных национальных чемпионатах состоится ряд футбольных встреч.
Day.Az со ссылкой на İdman.biz представляет список матчей, которые будут показаны в прямом эфире.
9 ноября
Азербайджан, Мисли Премьер-лига
15:44 "Кяпаз" - "Сабах" (CBC Sport)
18:44 "Карабах" - "Нефтчи" (CBC Sport)
Турция, Суперлига
15:30 "Фатих Карагюмрюк" - "Коньяспор" (beIN Sports 2)
18:00 "Коджаэлиспор" - "Галатасарай" (beIN Sports 1)
21:00 "Фенербахче" - "Кайсериспор" (Futbol 3, beIN Sports 1)
21:00 "Самсунспор" - "Эюпспор" (beIN Sports 2)
Англия, Премьер-лига
20:30 "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" (İdman TV, beIN Sports 3)
Испания, Ла Лига
17:00 "Атлетик" - "Овьедо" (Futbol 2)
19:15 "Райо Вальекано" - "Реал" (Az.TV, Futbol 2)
23:59 "Сельта" - "Барселона" (İdman TV, Futbol 2)
Италия, Серия A
15:30 "Аталанта" - "Сассуоло" (Futбол 1)
18:00 "Болонья" - "Наполи" (Futбол 1)
21:00 "Рома" - "Удинезе" (Futбол 1)
23:45 "Интер" - "Лацио" (Futбол 1, Матч ТВ).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре