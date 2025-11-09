https://news.day.az/politics/1794238.html Эрдоган рассказал о процессе нормализации отношений с Арменией Процесс нормализации отношений Турции с Арменией осуществляется в тесной синхронизации с Азербайджаном. Как передает Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из визита в Азербайджан.
