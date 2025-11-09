Стала известна причина переноса даты выхода GTA 6

Rockstar Games завершила создание игрового контента для Grand Theft Auto VI и сосредоточилась на финальной фазе оптимизации. Об этом в подкасте на YouTube-канале Insider Gaming сообщил авторитетный инсайдер и журналист Том Хендерсон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Хендерсона, Rockstar Games вошла в этап так называемой "полировки": разработчики устраняют технические недочеты и тестируют стабильность игры. Цель - избежать сценария, с которым столкнулась CD Projekt RED при запуске Cyberpunk 2077, когда массовые баги потребовали многомесячных исправлений уже после релиза.

Как отметил журналист, Rockstar придерживается принципиальной позиции: релиз не состоится до тех пор, пока в сборке остаются устранимые ошибки. Приоритетом для издателя является выпуск максимально стабильного и технически отлаженного продукта.

Инсайдер также сообщил, что перенос сроков разработки обходится материнской компании Take-Two Interactive приблизительно в $10 млн ежемесячно. Таким образом, дополнительные расходы, связанные с продлением производственного цикла, оцениваются примерно в $60 млн. Он подчеркнул, что задержка не связана с кадровыми изменениями или сокращениями, подтвердив позицию журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера.

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года.