Театр оперы и балета отметил День Победы праздничным концертом

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представил концерт на сцене Концертного зала Оперной студии Бакинской музыкальной академии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, торжественное мероприятие было приурочено к пятилетию триумфа Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне 2020 года.

В концерте приняли участие симфонический оркестр и хор театра под управлением главного дирижера - Заслуженного артиста Эйюба Гулиева и главного хормейстера - Заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой.

На сцене выступили Народные артисты Азер Зейналов, Самир Джафаров, Фидан Гаджиева и Гюльназ Исмаилова, Заслуженные артисты Инара Бабаева, Фарид Алиев и Тайяр Байрамов, а также солисты Махир Тагизаде, Атеш Гараев, Сема Гамзаева и Хидаят Алиев.

В концертной программе прозвучали: Əsgər marşı, Azərbaycan и Turan marşı Джаваншира Гулиева, Şənlən, mənim xalqım Огтая Зульфугарова, Azərbaycan elləri Фикрета Амирова, Vətən haqqında mahnı Ниязи, народная песня Ay Laçın, Şuşam mənim Кёнуль Гусейновой, Ey Vətən Эльзы Ибрагимовой, Ölkəm Тамиллы Ахадовой, Zəfərin mübarək Пикя Ахундовой, Zəfər dastanı Шахина Мусаоглу, Odlar yurdu Муслима Магомаева, а также Qələbə marşı Руфата Ахундзаде.

Вечер, приуроченный к знаменательной дате, навсегда вписанной в историю страны как символ мужества, героизма и несгибаемой воли азербайджанского народа, объединив дух Победы, национальную гордость и величие классической музыки, был встречен зрителями с огромным воодушевлением.