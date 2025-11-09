https://news.day.az/azerinews/1794256.html Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Bakıda keçirilən hərbi paradla bağlı görüntülər paylaşıb - VİDEO Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunan hərbi paradla bağlı görüntülər paylaşıb. Day.Az-ın məlumatına görə, görüntülər Nazirliyin "X" sosial şəbəkəsində yayımlanıb.
Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Bakıda keçirilən hərbi paradla bağlı görüntülər paylaşıb - VİDEO
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunan hərbi paradla bağlı görüntülər paylaşıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, görüntülər Nazirliyin "X" sosial şəbəkəsində yayımlanıb.
Bildirilib ki, paylaşımda Bakıda hərbi paradda iştirak edən və salam uçuşu həyata keçirən Hərbi Hava Qüvvələrimizin döyüş təyyarəsinin kabinəsindən olan görüntü əks olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре