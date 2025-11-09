https://news.day.az/sport/1794312.html Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала еще одну медаль на Исламских играх В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, продолжаются соревнования по дзюдо в рамках VI Игр исламской солидарности. Как передает Day.Az, в весовой категории свыше 100 кг представитель Азербайджана Ушанги Какаури вышел на татами в поединке за бронзовую медаль.
Спортсмен в решающем поединке одержал победу над египетским соперником Мохамедом Масудом Абоуракианом, тем самым принеся в актив нашей сборной ещё одну бронзовую медаль.
