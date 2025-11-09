https://news.day.az/tourism/1794309.html Туристов смыло гигантской волной в Испании - ВИДЕО Туристов смыло гигантской волной на испанском острове Тенерифе на Канарских островах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что мощные волны высотой в 4,5 метра также были в Санта-Крус-де-Тенерифе. Жертвами разгула стихии стали еще двое мужчин.
Туристов смыло гигантской волной в Испании - ВИДЕО
Туристов смыло гигантской волной на испанском острове Тенерифе на Канарских островах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что мощные волны высотой в 4,5 метра также были в Санта-Крус-де-Тенерифе. Жертвами разгула стихии стали еще двое мужчин. До инцидентов власти Канарских островов выпустили предупреждение о штормовой погоде.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре