Туристов смыло гигантской волной в Испании

Туристов смыло гигантской волной на испанском острове Тенерифе на Канарских островах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что мощные волны высотой в 4,5 метра также были в Санта-Крус-де-Тенерифе. Жертвами разгула стихии стали еще двое мужчин. До инцидентов власти Канарских островов выпустили предупреждение о штормовой погоде.