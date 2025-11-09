США приостановили поставки оружия Украине

США временно приостановили поставки оружия союзникам по НАТО, предназначенного для Украины, из-за угрозы шатдауна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Axios, приостановка коснулась поставок ракет AMRAAM, а также боевых систем Aegis и HIMARS. В ведомстве подчеркнули, что меры связаны исключительно с внутренними административными и бюджетными вопросами США и не отражают изменений в политике поддержки Украины.

Причиной заморозки стало то, что почти три четверти сотрудников Госдепартамента, занимавшихся организацией поставок оружия, была отправлена в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна, отмечается в публикации.

Поставки планируется возобновить после урегулирования ситуации с финансированием работы федерального правительства.