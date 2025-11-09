На трассе Баку-Газах временно изменено направление движения транспорта

На участке трассы М2 Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, с 15-го по 117-й километр, уже некоторое время ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.

"В связи с ремонтом направление движения транспорта временно и поэтапно изменяется. Эти изменения будут действовать до завершения работ. Движение транспорта организовано в двустороннем порядке по встречной полосе", - говорится в сообщении.