Хроника Победы: Президент Ильхам Алиев обратился к нации

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

10 ноября 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу.

Обращение Президента Ильхама Алиева

- Дорогие соотечественники.

Сегодня исторический день для нашей страны. Сегодня прекращается армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Считаю, что только что подписанное трехстороннее заявление станет последней точкой в деле решения вопроса. Данное заявление подписано Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении. Хочу ознакомить вас с текстом заявления:

"Заявление Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации

Мы, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявляем нижеследующее:

1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занятых ими в настоящее время позициях.

2. Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года.

3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередной 5-летний период, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет находиться под контролем миротворческого контингента России и обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу. По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору и таким образом предусмотрена будущая передислокация российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

8. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

9. Восстанавливаются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

Дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры.

Это заявление имеет историческое значение. Должен сказать, что данное заявление было подписано в форме видеоконференции, на первоначальном этапе главы 3 стран должны были подписать заявление посредством видеоконференции. Однако в последний момент премьер-министр Армении отказался сделать это. Это в определенной степени можно понять, так как данное заявление фактически означает военную капитуляцию Армении. Поэтому Президент России и я подписали данное заявление в формате видеоконференции, и заявление составлено на русском языке. Здесь есть моя подпись, после подписания данный документ передан послу России, главы государств и правительств России и Армении подпишут этот документ.

Еще раз хочу сказать, что этот поступок премьер-министра Армении Пашиняна можно понять. Хотя считаю, что каждый человек должен отвечать за свои поступки. Каждый человек даже в самой тяжелой, самой критической для него и его страны ситуации должен уважать себя. Пашинян и без того подпишет это. Мы вынудили его. Но подпишет подло и трусливо в каком-то скрытом, закрытом месте, подальше от камер. Он не подписывает это по доброй воле. Подписывает под железным кулаком!

Это заявление - наша славная победа. Рад, что сообщаю сегодня об этом азербайджанскому народу. Считаю, что одна из причин подписания данного заявления связана с отмеченной вчера яркой победой, нашей исторической победой - освобождением Шуши от оккупации, Шуша - корона Карабаха! Освобождение Шуши представляет большое политическое, стратегическое и одновременно очень большое моральное значение. Мы вернулись в Шушу, мы возвратили Шушу, мы будем жить в Шуше, жизнь будет кипеть на всех остальных освобожденных от оккупации землях. Люди вернутся на эти земли, будут жить там, приходит конец 30-летнему ожиданию наших граждан.

Считаю, что причина подписания этого заявления заключалась в очередной нашей славной военной победе 9 ноября - в День Государственного флага, так как 9 ноября Азербайджанская армия освободила от захватчиков 72 населенных пункта. Мы сломали хребет Армении освобождением Шуши, освобождением 9 ноября 72 населенных пунктов и освобождением с 27 сентября по настоящее время около 300 населенных пунктов. Пашинян вынужден подписать это заявление. Но в крайне беспомощном, плачевном состоянии. Я же подписал это заявление с чувством большой радости и гордости, так как оно кладет конец многолетней оккупации. Данное заявление позволяет освободить без крови все еще находящиеся под оккупацией наши другие районы - Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский. Установлен короткий срок, данные районы возвращаются до конца этого месяца. Это - большое счастье. Пользуясь данной возможностью, поздравляю по этому случаю жителей Агдамского, Лачинского, Кельбаджарского районов, весь азербайджанский народ. Каждый раз при освобождении того или иного оккупированного района или города я поздравлял жителей этих городов и районов, представляю, что это значит в их жизни. Некоторые, а может и многие из них уже потеряли надежду, видя, что вопрос много лет не находит решения. В последние 17 лет в ходе многочисленных встреч с переселенцами, на церемониях предоставления им новых домов я видел, что их надежды с каждым годом угасают. Я видел это, видел с болью в сердце. Видел, что некоторые из них уже потеряли надежду. Да, выражали признательность, естественно, для них создавались хорошие условия, решались их проблемы. Вы знаете, что ни в одной стране для вынужденных переселенцев не делается то, что в Азербайджане. Переселенцы есть во многих странах мира, но положение наших переселенцев несравненно лучше, чем в других странах. Но их самое сокровенное желание - возвращение к родным очагам, они просили меня, господин Президент, верните нас. Я же каждый раз, встречаясь с ними, видел в них твердую волю, непоколебимость, преданность государству, и в то же время страдание и тоску в их глазах. Этому положен конец, дорогие мои соотечественники, поздравляю, вы возвращаетесь, мы возвращаемся, Азербайджан возвращается! Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность. Разве может быть большее счастье!

Вынужденные переселенцы хорошо знают, что мы сделаем все возможное для их возвращения на земли своих предков, мы восстановим все освобожденные от оккупации земли. Теперь весь мир видит, в какое состояние эти земли довел коварный враг. Разрушены все наши здания, исторические памятники, разграблены музеи, нанесен значительный ущерб нашей природе, разрушены, осквернены мечети. Чтобы оскорбить нас, задеть нашу гордость озверевший враг содержал свиней в полуразрушенных мечетях на этих землях. Но мы с лихвой отомстили за них. Отомстили и за жертв Ходжалы, за наших шехидов.

Когда 8 ноября я сообщил своему народу радостную весть об освобождении Шуши, я сказал, что склоняю голову перед нашими шехидами. Память о шехидах первой и второй Карабахских войн всегда будет жить в наших сердцах. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Благодаря их героизму, самоотверженности мы возвращаемся на свои земли. Да дарует Аллах исцеления всем нашим раненым военнослужащим, чтобы в скором времени они выздоровели и вернулись к нормальной жизни, мы делаем и сделаем все возможное для их выздоровления. Даже находящийся в самом тяжелом состоянии наш раненый солдат, офицер должен знать, что мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его к нормальной жизни. Мы обязаны этой Победой им. Они пядь за пядью освободили наши земли от оккупантов, подняли наш флаг, водрузили его на оккупированных и освобожденных от оккупации землях. Эта наша общая победа, всего азербайджанского народа. Азербайджанский народ вновь показал, насколько он великий, насколько это патриотичный народ, обладающий железной волей. Страдания, безнадежность, мучения на протяжении этих 30 лет не сломили наш народ, не оказали какого-либо негативного влияния на нашу волю. Наоборот, мы еще больше сплотились, стали более стойкими, более сильными, собрались с духом, сказали уже хватит, мы не смиримся с оккупацией. Мы сказали, что прогоним врага с наших земель! Никакие переговоры нас не интересуют. И вы хорошо знаете, что в течение последнего года я вообще ничего не говорю о переговорах. Я не хотел обманывать свой народ, никогда не обманывал и не буду этого делать. Азербайджанский народ знает это. Когда до войны я говорил, что я знаю, что и когда надо делать, уверен, что абсолютное большинство нашего народа понимало, что я имею в виду, и с терпением ждало этого дня, верило в меня, как Президента, как Верховного главнокомандующего, ждало, и этот день наступил. Сказали уже хватит, довольно этого гнета! Сколько наши города будут оставаться под гнетом?! Сколько еще коварный враг будет опоганивать нашу природу, гулять, есть, пить, танцевать на нашей земле, оскорблять нас. Сказали, что мы укажем врагу на его место, прогоним его с наших земель, и мы сделали это!

Что произошло 27 сентября, скажут историки. Как это началось, считаю, что многие знают. Терпение азербайджанского народа уже иссякло, и на последних встречах я говорил премьер-министру Армении, что не играйте с огнем, не играйте с терпением азербайджанского народа. Вы не знаете азербайджанский народ, вы узнаете нас, но будет уже поздно. Встаньте на пусть истины, покиньте эти земли, они не принадлежат вам. Но, что они сделали? Грубо нарушив международное право, международные конвенции, в том числе Женевские конвенции, для проведения там незаконного заселения, они демонстративно привезли армян из-за рубежа именно в Шушу, чтобы задеть нас. Именно в Шуше этот главарь группировки, который сейчас ищет дырку, чтобы спрятаться, главарь хунты организовал себе церемонию принятия присяги, и премьер-министр Армении отправился туда и принял в этом участие. Разве это не оскорбление для нас? Никто не спросил бы с вас за это?! Мы спросили с них, поставили на колени! За эти 40 с лишним дней не осталось и человека, которому бы он не надоел, у которого он не просил бы помощи, перед которым бы он не унижался. Мы унизили его и правильно сделали. Ему следовало подумать, когда он танцевал в пьяном угаре на Джидыр дюзю города Шуша, который является для нас священным, что этот день наступит, что он будет наказан, спрячется как мышь и, взяв этот документ, со слезами на глазах подпишет его. Мы указали ему на его место, проучили его. Прогнали их с наших земель, прогнали как собак. Я говорил, что мы прогоним, прогоним как собак, и мы прогнали, прогнал как собаку. Он со страху подписывает этот документ, знает, что мы придем и в Агдам, и в Кельбаджар, и в Лачин. Никто не сможет нас остановить. Все увидели нашу силу, осознали мощь нашего железного кулака. Поэтому мы прогнали их, правильно и сделали.

Можно сказать, что мы уничтожили, разгромили всю их технику. Мы прорвали укрепления, которые были возведены за эти 30 лет, наши отважные солдаты прорвали их, растоптали врага, правильно и сделали, на своей земле. Мы соблюдаем международное право, демонстрируем уважение к нему. Мы мстили не гражданским лицам, никогда этого не будем делать и именно поэтому у вражеской стороны очень мало потерь среди гражданских лиц. Что сделали они? Они не смогли противостоять на поле боя, сбежали, а затем открыли огонь по гражданским лицам баллистическими ракетами. Это военное преступление. Они ответят за это военное преступление. Удар с территории Армении по Гяндже баллистическими ракетами является подлостью, подлым действием, преступлением. Обстрел Барды кассетными бомбами - военное преступление. Я говорил, что город Тертер похож на разрушенный в период Второй мировой войны Сталинград. Ежедневно, - причем это не большой город, - попадало сотни снарядов, но ни один человек не тронулся с места. Но армяне сбежали. Их "непобедимая" армия была уничтожена, началось дезертирство, главарь хунты дал приказ в Нагорном Карабахе, кто сбежит, тот будет привлечен к ответственности. Был ли у нас хоть один дезертир?! Не было! Ни одного человека! Вот это и есть азербайджанский народ! Мирные граждане, у которых разрушены дома, погибли близкие, уничтожено имущество, все равно говорят, что "Да здравствует Родина". Только вперед, вперед! В адресованных мне письмах говорится: "Верховный главнокомандующий, вперед! Поддерживаем тебя, иди вперед, не останавливайся", и я пошел, не остановился.

За время войны я дал около 30 интервью. Я, может быть, в жизни не давал столько интервью, и некоторые говорят, почему Ильхам Алиев не дает интервью. Считаю, что я обладаю достаточной возможностью для выражения своей позиции, я часто выражаю свое мнение по всем вопросам. Вся моя деятельность прозрачная, все проводимые мною заседания представляются общественности. Не считал это тогда необходимым. Но в нужное время я дал около 30 интервью, в которых я говорил, что мы с уважением относимся к международному праву, мы защищаем международное право, защищаем справедливость, выполняем резолюции Совета Безопасности ООН. Говорил, что все наши шаги были предприняты на основе норм и принципов международного права, этики. Мы отомстили врагу, отомстили оккупанту. У нас не было и не будет проблем с гражданскими лицами. В городах, где разместился, спрятался враг, нет сильных разрушений. Потому что мы не открывали огонь по гражданским объектам. Вот в чем наше отличие.

После начала этой войны я говорил, что многие, можно сказать, что все, занимающиеся этим вопросом политики, говорили, что у этого конфликта нет военного решения. А что говорил я? Говорил, что есть! Меня критиковали, мол, что такое говорит Ильхам Алиев? Нет военного решения. Я сказал, хорошо, если нет, то решите его мирным путем. У вас есть такая возможность. Вы - большие государства, у вас есть большое влияние, большие возможности. Что для вас Армения, что она из себя представляет, что вы не можете повлиять на нее? Может, вы не хотите влиять на нее? Нет, говорили, что нельзя воевать, мирным путем. Мирным путем один, два года, 30 лет мирным путем? Сколько можно нас обманывать? Но мы доказали, что военное решение есть. И я говорил, что я хочу и, Пашинян, говорю тебе, сделай заявление, возьми на себя обязательство, предоставь график. Я говорил это с первых дней войны. Каждый может увидеть это. В своих интервью, обращениях к народу я открыто говорил, предоставь график, убирайся, уходи, и я остановлюсь. А то оттуда говорят остановитесь, отсюда говорят остановитесь. Хорошо, почему, когда наши земли оккупировали, им никто не сказал "остановитесь!"? Почему Армении, которая держала под гнетом наши земли 30 лет, не сказали "уходи отсюда"! Что это? Хорошо, сегодня мы, уповая на свои силы, проливая кровь, отдавая шехидов, освобождаем эти земли, говоришь нам "остановитесь", скажи ему выйди. Не говорит. Говорит нам остановитесь. Я сказал, что я не остановлюсь. Никто не сможет остановить меня и сказал, что требую от тебя, Пашинян, лично ты, не твой министр иностранных дел, не кто-то другой, лично ты сам должен взять на себя обязательство, назвать дату, когда уберешься с наших земель. Вот в этом заявлении это обязательство есть. Мы заставляем его, заставили, насильно заставили, заставили, ударяя по голове за все его пакости, за содержание свиней в наших мечетях. Тот, кто содержит в наших мечетях свиней, сам свинья. Теперь в этом документе есть обязательство. До 1 декабря он уберется вон с оставшихся оккупированных земель. Поэтому у этого вопроса есть военное решение. Но я говорил, хочу, чтобы этот военный этап остановился, чтобы мы перешли к политическому этапу. Что произошло? То, что я говорил. Вот сегодня произошло то, о чем я говорил. Военный этап заканчивается, переходим к политическому этапу. Можно сказать, что был подписан максимально выгодный для нас документ. Пашинян его подписал. У него не было другого пути. На самом деле, это признание поражения. Это военная капитуляция. В принципе, я бы мог потребовать, чтобы он пришел сел там, внизу, вот там и подписал. Но я не такой человек. Зачем мне кого-то унижать. Он и так сам себя унизил. Он опозорил себя сам. Сам загнал себя в это жалкое состояние. Когда, выпятив живот, танцевал в пьяном угаре в Джидыр Дюзю, ему надо было бы подумать о сегодняшнем дне, что настанет день и ты ответишь, и отвечаешь за это. Вот так вот. Никто не может шутить с нами. Никто не может играть с терпением азербайджанского народа. Никто не может оскорбить нас. Сделаешь, то получишь урок. Точно так, как мы уже преподали ему урок.

Поэтому решение вопроса уже обеспечено. Конечно же, если Армения будет соблюдать прекращение огня, - я уже отдал все соответствующие приказы, - отдал приказы командованиям, мы останавливаемся. Мы с уважением относимся к своей подписи. Противоположная сторона также должна остановиться. Потому что, если она не остановится, то и мы не остановимся.

Теперь международные наблюдатели хорошо знают, кто нарушил прекращение огня. Кто первый раз нарушил бомбардировкой Гянджи баллистической ракетой, кто нарушил во второй раз, спустя менее пяти минут после прекращения огня, и третий раз, когда Барду обстреляли кассетными ракетами. Если и на этот раз они нарушат, считаю, что они пожалеют еще больше. Поэтому мы добились своего. Мы смогли заставить врага. Фактически я предъявил им ультиматум. Сказал, что должны выйти, если нет, то я пойду до конца. До конца! 8 ноября в Шехидляр хиябаны я сказал, что пойду до конца, и ни одна сила не сможет остановить меня.

Мы завоевали эту победу на поле боя. Около 300 населенных пунктов, в том числе город Физули, город Джебраил, город Зангилан, город Губадлы, город Шуша, поселок Гадрут, поселок Суговушан, другие поселки были освобождены на поле боя.

Эти победы вынудили врага к тому, что Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский районы возвращаются нам политическим путем. Но искать здесь благие намерения Армении неуместно. У них вообще нет такого понятия как благое намерение. Просто, они были вынуждены. Потому что они знали, что, если не подпишут этот документ, то мы сами возьмем эти земли. Все это знали. Я говорил, что не хочу проливать кровь, мы должны остановить войну, пусть уходит вон с наших земель! Так и случилось.

Хотел бы отметить еще один вопрос. Я ознакомил свой дорогой народ с текстом документа. Здесь применяется новый механизм контроля. В пятом пункте заявления говорится: "В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня". Я могу сказать, что в этом центре будут действовать военнослужащие России и Турции. Таким образом, Турция официально сыграет свою роль в будущем урегулировании этого конфликта и деле соблюдения прекращения огня.

В своем выступлении на церемонии подписания в формате видеоконференции я высоко оценил усилия Президента Турции, моего дорого брата Реджепа Тайипа Эрдогана, а также Президента России Владимира Путина. Потому что за эти 44-45 дней они, действительно, приложили большие усилия, чтобы этот вопрос решился мирным путем. В то же время, я очень рад, что эти два лидера уже сыграли свою положительную роль в прекращении конфликта. Считаю, что это, в то же время, в большой степени определяет формат будущего сотрудничества в регионе. Потому что сегодня связи между Турцией и Россией, если оглянуться на историю, считаю, что находятся на самом высоком уровне. Обе страны являются для нас дружественными, соседними. Таким образом, считаю, что в будущем этот формат сотрудничества может быть еще более многовекторным.

Другой важный вопрос, который я хочу отметить особо, в этом документе закреплена связь Нахчыванской Автономной Республики с основной частью Азербайджана. Открытие всех коммуникаций, дорог, в то же время, здесь указывается, что может быть создана и должна быть создана новая транспортно-коммуникационная инфраструктура. Мы, конечно же, очень поддерживали это. Могу сказать, что этот пункт был включен в это заявление по моему настоянию. Потому что прямой связи этого пункта с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом нет. Но я рад, что мои настойчивые требования были приняты. Таким образом, был предпринят исторический шаг по соединению сухопутным путем Нахчыванской Автономной Республики с Азербайджаном, основной частью нашей страны. Потому что в начале 1990-х годов и немного ранее презренный враг фактически взял в окружение Нахчыван. Были отрезаны все коммуникационные линии, - потому что в то время из основной части Азербайджана туда передавались энергоресурсы, - фактически Нахчыванская Автономная Республика находилась в очень тяжелом положении. В то же время, на нее совершались атаки с территории Армении. Я неоднократно говорил, что именно благодаря отваге и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева Нахчыван не попал под оккупацию. У армянских вандалов были и такие планы.

Поэтому хотел бы особо отметить данный пункт и поздравить дорогих нахчыванцев с этим событием. Должен отметить, что нахчыванцы, как и граждане из всех других регионов, активно участвовали во второй Карабахской войне. Война теперь заканчивается, появятся и некоторые вопросы, о которых до сих пор не говорили, и каждый узнает, что нахчыванцы, как и военнослужащие из всех остальных регионов, проявили большой героизм, самоотверженность в освобождении наших земель, были шехиды.

Хочу коснуться еще одного вопроса. В эти дни мы увидели единство азербайджанского народа. Наша армия получала поддержку из всех регионов. Граждане во всех регионах с большим волнением переживали эти дни, ежедневно отслеживали новости с фронта по телевизору, радио, в интернете, радовались нашим успехам. Мы увидели это во всех регионах. Мы еще раз убедились в том, насколько замечательны наша страна и наш народ. Проживающие в нашей стране представители всех национальностей, всех религиозных конфессий, проявив отвагу, сражаясь с врагом, восстановили территориальную целостность Азербайджана. Это - наше большое достояние, большая ценность. Я неоднократно говорил об этом. Армения лишена такого счастья, так как является моногосударством, там никто не живет, кроме армян. В Евразии, нашем регионе другой такой страны не найти, так как там никто не может жить. Либо их изгоняют, подвергают этнической чистке, как азербайджанцев, либо представители другой национальности не могут там жить, их притесняют, притесняют, притесняют. Но наше преимущество заключается именно в этом, многонациональный, многоконфессиональный Азербайджан показал себя и в этой войне, представители всех народов проявили единство, героизм. Еще раз хочу сказать, что нынешняя война еще раз внесла ясность во многие вопросы.

Хочу отметить, довести до моего дорогого народа еще один вопрос. Вы, наверное, обратили внимание на то, что в данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха! Где же требования армянской стороны о том, что Нагорному Карабаху должна быть предоставлена независимость? Когда я предложил им автономию, они не согласились, сказали, что нет, это - "независимое государство". Они уже много лет живут, как "независимое государство", и должны получить независимость от Азербайджана. Ни слова нет, Пашинян. Что же случилось? Что это, Пашинян? Наверное, на протяжении многих лет это останется притчей во языцех. Что случилось, Пашинян, ты собирался проложить дорогу в Джебраил. Плясал, а где статус? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь Президентом, не будет. Поэтому данный документ представляет огромное значение. Уверен, что азербайджанский народ, проявив большое внимание к данному документу, детально, с большим вниманием прочитает его и увидит, насколько большую политическую победу мы одержали. Наша военная победа играет исключительную роль в достижении этой политической победы. Конечно, работа, проводимая в последние годы в нашей стране, сложившаяся прекрасная атмосфера, единство народа и власти, достижение позитивного уровня политических отношений, наш международный авторитет, деятельность на международной арене - все это, естественно, армейское строительство обусловили нашу победу. В эти дни я обратил внимание еще вот на что. Даже люди, придерживающиеся различных политических взглядов, критически относящиеся к нашей работе, зачастую высказывающие необоснованную критику, считаю, что в этот период показали образец высокой сознательности. Я всегда говорил, что в политической плоскости есть и должны быть различные взгляды, это нормально. Должна быть оппозиция, это нормально. У нас, как и в любой демократической стране, конечно же, есть все эти свободы. Не должно быть лишь одного - нельзя находиться в оппозиции к государству, государственности. Нельзя жить мыслью "Чем хуже власти, государству, тем лучше мне". Могу сказать: в эти дни я увидел, что в национальных вопросах мы все можем сплотиться. Это тоже очень важно для нашего будущего, так как все мы хотим, чтобы Азербайджан развивался, стал еще более могущественной страной. Мы продемонстрировали нашу силу на поле боя, политической плоскости, в любом формате. Показали нашу независимость. Настанет день, и для общественности, наверное, будут раскрыты некоторые моменты, которые нельзя было раскрыть в период войны. Возможно, и я смогу обнародовать какой-то вопрос. Тогда каждый убедится в том, насколько большие испытания мы преодолели, какому большому давлению подверглись. Можно сказать, в повседневном режиме говорили остановитесь, остановитесь, остановитесь, остановитесь. Но мы шли вперед, так как я чувствовал поддержку народа, видел его веру. Ничто не могло остановить меня, так как я знал, что мы правы. Мы восстанавливаем нашу территориальную целостность, возвращаем свои земли. Эта война показала всему миру, насколько великим является азербайджанский народ - непокоренный народ, народ с железной волей, победоносный народ, наша победоносная армия! Мы гордимся нашим народом, армией! Уверен, что все граждане Азербайджана считают, что эти дни и минуты являются самыми счастливыми в их жизни. Я тоже счастлив оттого, что передаю азербайджанскому народу эти добрые вести, сообщения. Счастлив оттого, что подписал этот исторический документ. Счастлив оттого, что мы возвращаемся на нашу Родину, в родной Карабах, Шушу, являющуюся короной Карабаха, и всегда будем жить на этих землях! Отныне никто не сможет сдвинуть нас с этих земель!

Выражение "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак" уже было, стало символом нашей победы. Я сказал это год назад. Я горжусь тем, что мое высказывание уже превратилось в национальный лозунг. Сегодня мы с чувством большой гордости можем сказать, что Физули наш, Джебраил наш, Зангилан наш, Губадлы наш, Агдам наш, Лачин наш, Кяльбаджар наш, Шуша наша, Карабах наш, Карабах - это Азербайджан! Слава азербайджанскому народу! Да здравствует Азербайджан!