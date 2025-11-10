Волны убили трех человек на Канарах

По меньшей мере три человека погибли на испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова) из-за штормовых волн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета ABC.

По ее информации, также пострадали 15 человек. Инциденты произошли днем ранее.

Среди погибших - 79-летняя подданная Нидерландов и 43-летний местный житель.