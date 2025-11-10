https://news.day.az/world/1794320.html Волны убили трех человек на Канарах По меньшей мере три человека погибли на испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова) из-за штормовых волн. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета ABC. По ее информации, также пострадали 15 человек. Инциденты произошли днем ранее.
Среди погибших - 79-летняя подданная Нидерландов и 43-летний местный житель.
