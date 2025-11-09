Трамп выдвинул кандидата на пост спецпосланника в Беларуси

Дональд Трамп сообщил, что решил выдвинуть Джона Коула на должность специального посланника США в Беларуси.

Как передает Day.Az, по словам американского лидера, Коул ранее успешно договорился с Минском об освобождении сотни заключенных, а сейчас добивается освобождения еще 50 человек.

Сейчас Коул является заместителем спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, ранее он был одним из адвокатов Трампа, пишет Bloomberg. В заявлении, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп назвал Коула "одним из поистине великих юристов" страны и добавил, что он "выдвинут на должность специального посланника США в Белоруссии".

"Он уже успешно провел переговоры об освобождении 100 заложников и намерен добиться освобождения еще 50", - написал Трамп. Глава США подчеркнул, что "хотел бы заранее поблагодарить глубоко уважаемого президента Белоруссии Александра Лукашенко" за рассмотрение вопроса об освобождении дополнительного количества заключенных.