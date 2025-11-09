Наш священный триколор: об объединительной силе государственного флага Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня Азербайджан отмечает один из самых значимых государственных праздников - День Государственного флага, символа независимости, свободы и национального достоинства. Этот день занимает особое место в духовной и исторической жизни азербайджанского народа, поскольку объединяет в себе преемственность поколений, уважение к прошлому и гордость за современное государство.

Указ "Об учреждении Дня Государственного флага" был подписан президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 17 ноября 2009 года, и с тех пор ежегодно по всей стране этот день отмечается как торжество национального единства и государственности. Однако история азербайджанского триколора уходит гораздо глубже - в 1918 год, когда молодая Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) приняла этот флаг в качестве государственного символа. Именно 9 ноября 1918 года триколор с восьмиконечной звездой и полумесяцем был утверждён решением правительства АДР- первого в мусульманском мире демократического государства.

После того как в мае 1920 года АДР была ликвидирована большевиками, национальный флаг был на десятилетия запрещён. Но память о нем жила в сердцах азербайджанцев, став символом мечты о свободе. И когда в 1991 году Азербайджан вновь обрёл независимость, Верховный Совет страны принял историческое решение: 5 февраля триколор вновь стал Государственным флагом суверенного Азербайджана.

При этом очевидно, что учреждение Дня Государственного флага Президентом Ильхамом Алиевым стало не просто жестом государственной символики, а выражением глубочайшего уважения к истории Азербайджана и памяти отцов-основателей АДР. Глава государства неоднократно подчеркивал, что независимый Азербайджан является наследником и продолжателем традиций первой республики, а ее идеалы - свобода, справедливость, национальное самосознание - живут в современной азербайджанской государственности.

Сегодняшняя Азербайджанская Республика не только бережно хранит исторические символы АДР, но и наполнила их новым смыслом. Государственный флаг, как воплощение национальной гордости, стал видимым свидетельством суверенитета и мощи современного Азербайджана, который уверенно заявил о себе на международной арене и восстановил свои исторические права.

При этом главное, что отличает нынешний этап азербайджанской государственности - это то, что священный триколор развевается на всей территории страны, включая земли, которые более четверти века находились под армянской оккупацией. Эта историческая справедливость была восстановлена в результате великой Победы в 44-дневной Отечественной войне 2020 года. Тогда под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия освободила значительную часть оккупированных территорий, продемонстрировав миру силу, решимость и справедливость азербайджанского народа.

Однако окончательная точка в деле восстановления территориальной целостности была поставлена в сентябре 2023 года, когда в ходе блестяще проведенной однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе была полностью ликвидирована незаконная сепаратистская структура. После этого над всеми городами и сёлами Азербайджана вновь взвился Государственный флаг страны.

Сегодня азербайджанский триколор гордо реет над Шушой, Ходжалы, Ханкенди, Агдамом и Физули, являясь не просто символом власти, но и воплощением возрожденной справедливости, национального достоинства и памяти тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Да, день Государственного флага - это и день памяти и благодарности нашим шехидам. Тысячи героев, павших на поле боя, уходили, поцеловав государственный флаг, а в последний путь их провожали, обернутых в наш священный триколор. Этот символ стал для них не просто тканью - он был обетом, святыней, ради которой они жертвовали собой.

Именно поэтому сегодня флаг Азербайджана - это символ мужества, верности и бессмертия нации. Он объединяет прошлое и будущее, столицу и регионы, фронт и тыл, живых и павших героев.

Азербайджанский триколор - это знак единства азербайджанцев всего мира, независимо от их возраста, социального положения, политических взглядов или места проживания. Под этим флагом объединяются миллионы людей - от Баку до Берлина, от Гянджи до Торонто. Он олицетворяет дух Азербайджана - дух независимости, трудолюбия и национального достоинства, который пронесли сквозь века поколения наших соотечественников. Именно поэтому слова Президента Ильхама Алиева о том, что "наш флаг развивается на всех освобожденных землях, и он будет вечно развеваться над Азербайджаном", стали квинтэссенцией всей современной истории страны.