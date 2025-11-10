Хроника Победы: Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Восстановлена территориальная целостность Азербайджанской Республики!"

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

10 ноября 2020 года Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с восстановлением территориальной целостности страны.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Настал великий день - день Победы! Восстановлена территориальная целостность Азербайджанской Республики! Восстановлена историческая справедливость! Искренне поздравляю азербайджанский народ с этим воистину знаменательным событием!

Армения признала свою полную и безоговорочную капитуляцию! Мы с честью выполнили свою благородную освободительную миссию! Мы отстояли нашу Родину, освободили исконно азербайджанские земли от оккупации, одержали Победу, которую терпеливо ждал Азербайджан! Долгие годы мы ждали торжества истины и исторической справедливости! Наше почти 30-летнее участие в переговорном процессе по мирному урегулированию является наглядным примером нашей приверженности миру. 27 лет Армения игнорировала резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода захватнических сил со всех оккупированных азербайджанских территорий. Не было конца военным провокациям со стороны Армении. Азербайджан показал и доказал всему миру, что способен самостоятельно, своими силами, своей мощью освободить свои оккупированные земли, и сделал это!

В период военных действий, продолжавшихся с 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия освободила около 300 населенных пунктов, в том числе 5 городов и 4 поселка, большое количество стратегических высот. Спустя всего лишь несколько часов после освобождения культурной жемчужины Азербайджана - города Шуша нашим воинам удалось взять под свой контроль 72 населенных пункта и 9 стратегических высот, что безусловно, поставило военное и политическое руководство Армении в безвыходное положение.

Наша армия сражалась за свои святыни - за нашу Родину, за наш общий дом и в этой священной борьбе она выстояла и победила!

В эти минуты азербайджанцы по всему миру испытывают чувство радости и гордости! Гордость за нашего Президента, за наших отважных солдат и офицеров, за патриотизм, единство, сплоченность и солидарность азербайджанского народа!

Каждый из нас безгранично благодарен нашему Президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву! Под его руководством была создана современная, сильная Азербайджанская армия!Именно благодаря его непоколебимой воле, смелости, настойчивости и решительности Азербайджанская армия сокрушила врага, определила исход войны и поставила в ней победную точку! Уважение, любовь, доверие, вера и поддержка азербайджанского народа, являющиеся источником силы нашего Президента, помогли ему завершить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт - один из самых длительных конфликтов на пространстве Евразии. Во главе с ним мы одержали Победу, которая вернула нашему народу веру в себя! Величие этой Победы навеки останется в истории Азербайджанского государства!

Дорогие братья и сестры!

Как и в годы вероломной оккупации наших земель, так и в период нынешних сражений были и трагедии, и тяжелые потери. Вдалеке от зоны военных действий в результате зверских атак погибли мирные жители наших городов и сел. Погибли дети, женщины, старики. Но это не сломило Азербайджан! Я вновь выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших! Их гибель не осталась безнаказанной! Азербайджанская армия, Азербайджанское государство отомстили за пролитую кровь всех наших сограждан!

В сердце каждого азербайджанца навсегда останется светлая память, уважение и искренняя гордость за поколение, защитившее и возродившее нашу Родину! Наши солдаты и офицеры воевали, не щадя своей жизни. Показали пример благородства и подлинного патриотизма. Их всех сегодня объединяют подвиги, которые они совершили во имя Родины, во имя ее могущества! Мы склоняем головы перед их бесстрашием, волей и силой духа, перед всеми, кто своим мужеством сокрушил оккупанта и восстановил территориальную целостность Азербайджана! Склоняем головы перед родителями, воспитавшими и вырастившими таких отважных сынов, чьи имена навеки вошли в историю Азербайджанского государства! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины!

Эта война еще раз продемонстрировала нам то, что мы знали испокон веков, что друг познается в беде. Спасибо всем нашим друзьям по всему миру! Спасибо за то, что сопереживали и открыто высказывали свою принципиальную и справедливую позицию в поддержку азербайджанского народа. Особую благодарность выражаю братскому народу Турции и лично Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Их солидарность и поддержка вызывают у каждого азербайджанца чувство гордости!

Спасибо представителям средств массовой информации. Благодаря их высокому профессионализму, объективности, беспристрастности, оперативности и ответственности стало возможным донесение до мира сегодняшних азербайджанских реалий. Спасибо нашим согражданам, отстаивавшим позицию Азербайджана за пределами своей Родины и показавшим международной общественности захватническую сущность Армении! Спасибо всему азербайджанскому народу, который в тылу, объединившись в единый кулак, продемонстрировал всему миру нашу солидарность и мощь Азербайджанского государства!

Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех с днем Великой Победы! С днем великого триумфа! С днем славы и силы Азербайджана! С днем освобождения Карабаха! Мы одержали Победу! Карабах - это Азербайджан!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN".